New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 213,59 puan (yüzde 0,87) artışla 24.786,63 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 28,55 puan (yüzde 1,07) yükselişle 2.706,39 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 124,82 puan (yüzde 1,74) değer kazanarak 7.281,10 puana yükseldi.



Dün birinci çeyrek bilançosu olumlu gelen ve dünya genelinde toplam üye sayısı 125 milyona ulaşan küresel internet televizyon ağı Netflix'in hisse başına değeri bugün yüzde 9,2 prim yaparak rekor seviyeye ulaştı.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri de sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 3,2 artış kaydetti.