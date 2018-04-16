New York Borsası Yükselişle Kapandı
NEW New York borsası, ABD'de olumlu gelen makroekonomik verinin ardından haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.
NEW New York borsası, ABD'de olumlu gelen makroekonomik verinin ardından haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 212,90 puan (yüzde 0,87) artışla 24.573,04 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 21,54 puan (yüzde 0,81) yükselişle 2.677,84 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 49,63 puan (yüzde 0,70) değer kazanarak 7.156,28 puana yükseldi.
ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan raporuna göre, ülkede perakende satışlar mart ayında yüzde 0,6 arttı. Böylece, perakende satışların 3 aylık düşüş eğilimi sona erdi.