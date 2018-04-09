New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü, ABD ile Çin arasındaki gerilime rağmen alış ağırlıklı tamamladı.



Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 46,34 puan (yüzde 0,19) artışla 23.979,10 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,69 puan (yüzde 0,33) primle 2.613,16 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 35,23 puan (yüzde 0,51) kazançla 6.950,34 puana yükseldi.

Gün içerisinde daha yüksek seviyelerden işlem gören endekslerin kapanış ziline doğru kazançlarının bir kısmını geri vermesinde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'in ofisine baskın düzenlediğine yönelik haberler etkili oldu.

Analistler, yatırımcıların bu hafta genelinde ise ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Fed tutanakları ve enflasyon verilerine odaklanacağını belirtiyor.