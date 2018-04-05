New York Borsası Yükselişle Kapandı
NEW New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.
NEW New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 240,92 puan (yüzde 0,99) artışla 24.505,22 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,15 puan (yüzde 0,69) yükselişle 2.662,84 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 34,44 puan (yüzde 0,49) değer kazanarak 7.076,55 puana yükseldi.
Yatırım bankacılığı devlerinden Citigroup'un hisseleri yüzde 1,4 ve Bank of America'nın hisseleri de yüzde 1,5 primle günü tamamladı.
Morgan Stanley ve Goldman Sachs hisseleri sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 1,3 artış kaydetti.