New York Borsası Yükselişle Kapandı
NEW ABD'nin New York borsası, güne sert düşüşle başlamasına rağmen teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen toparlanmayla bugünü kazançlarla tamamladı.
NEW ABD'nin New York borsası, güne sert düşüşle başlamasına rağmen teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen toparlanmayla bugünü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 230,94 puan (yüzde 0,96) artışla 24.264,30 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 30,24 puan (yüzde 1,16) yükselişle 2.644,69 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 100,83 puan (yüzde 1,45) değer kazanarak 7.042,11 puana ulaştı.
Teknoloji devleri Apple ve Microsoft'un hisseleri sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 2,9 artış kaydetti.
E-ticaret devi Amazon'un hisseleri de yüzde 1,3 yükseldi.