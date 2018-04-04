New York Borsası Yükselişle Kapandı
NEW New York borsası, dünkü sert düşüşün ardından teknoloji şirketlerinin hisselerinde bugün görülen toparlanmayla günü kazançlarla tamamladı.
NEW New York borsası, dünkü sert düşüşün ardından teknoloji şirketlerinin hisselerinde bugün görülen toparlanmayla günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 389,17 puan (yüzde 1,65) artışla 24.033,36 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 32,57 puan (yüzde 1,26) yükselişle 2.614,45 puandan kapandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 71,16 puan (yüzde 1,04) değer kazanarak 6.941,28 puana ulaştı.
Teknoloji şirketlerinin hisselerinde dünkü kayıpların ardından bugün görülen toparlanma, endekslerin günü kazançlarla tamamlamasına katkıda bulundu.
E-ticaret devi Amazon'un hisseleri günü yüzde 1,5 yükselişle tamamlarken, Microsoft hisseleri yüzde 1,3 artış kaydetti.
Apple hisseleri yüzde 1, çip üreticisi Intel hisseleri de yüzde 1,7 prim yaptı.