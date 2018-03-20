New York Borsası Yükselişle Kapandı
NEW New York borsasında endeksler, petrol fiyatlarındaki artış ve enerji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle günü kazançlarla tamamladı.
NEW New York borsasında endeksler, petrol fiyatlarındaki artış ve enerji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 116,36 puan (yüzde 0,47) artışla 24.727,27 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,02 puan (yüzde 0,15) yükselişle 2.716,94 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,06 puan (yüzde 0,27) değer kazanarak 7.364,30 puandan kapandı.
Kapanışta, Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 67,37 dolardan, ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2,3 kazançla 63,51 dolardan günü tamamladı.
ABD'li enerji şirketlerinden Conoco Phillips'in hisseleri yüzde 2,1 artarken, Chesapeake Energy hisseleri yüzde 3,3 prim yaptı.