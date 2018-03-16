New York Borsası Yükselişle Kapandı
NEW New York borsasında endeksler petrol fiyatlarındaki artışla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
NEW New York borsasında endeksler petrol fiyatlarındaki artışla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 72,85 puan (yüzde 0,29) artışla 24.946,51 puandan kapandı. Standard & Poor's 500 Endeksi 4,68 puan (yüzde 0,17) yükselişle 2.752,01 puana ulaşırken, endeksin 4 işlem günlük düşüş serisi sona erdi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 0,25 puan değer kazanarak 7.481,99 puanla yatay seviyeden kapandı.
Haftalık bazda ise, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,6, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,3, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1 düşüş kaydetti.
Kapanışta, Londra Brent türü ham petrol yüzde 1,4 artışla 66,06 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol ise yüzde 1,6 yükselişle 62,27 dolardan işlem gördü.
ABD'li petrol sahası hizmetleri veren Baker Hughes şirketinin hisse başına değeri yüzde 3,4 artarken, enerji firması ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 1,7 yükseldi.