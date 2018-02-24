New York Borsası Yükselişle Kapandı
NEW New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
NEW New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 347,51 puan (yüzde 1,39) artışla 25.309,99 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 43,34 puan (yüzde 1,60) yükselişle 2.747,30 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 127,31 puan (yüzde 1,77) değer kazanarak 7.337,39 puana ulaştı.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,4, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,6, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,4 yükseldi.
Uzmanlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayınlanan "Para Politikası Raporunda" bankanın bu yıl üçün üzerinde faiz artışı yapmasına dair bir sinyal bulunmadığına dikkati çekerek, bunun yatırımcıları alış pozisyonuna ittiğini belirtti.
Bugün Microsoft'un hisse başına değeri yüzde 2,5 yükselirken, Apple'ın hisseleri yüzde 1,7, Hewlett Packard'ın hisseleri de yüzde 10,5 prim yaptı.
Kapanışta, Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 kazançla 67,30 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili de yüzde 1,2 artışla 63,53 dolardan işlem gördü.