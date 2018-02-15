New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsasında endeksler, piyasada volatilitenin azalması ve ham petrol fiyatlarındaki artışla günü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 253,04 puan (yüzde 1,03) artışla 24.893,49 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 35,69 puan (yüzde 1,34) yükselişle 2.698,63 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 130,10 puan (yüzde 1,86) değer kazanarak 7.143,62 puana ulaştı.

Böylece, geçen hafta son 2 yılın en sert haftalık yüzdelik düşüşü kaydeden endekslerin kazanç serisi dördüncü işlem gününe taşındı.

Uzmanlar, borsada volatilitenin oldukça azaldığına dikkati çekerek, piyasada dengenin oluşmaya başladığını belirtti.

ABD'de "korku endeksi" veya "VIX Endeksi" olarak bilinen ve Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksi yüzde 23 düşüşle 19.27 seviyesine gerilerken tarihi ortalama seviyesi olan 20'nin altına inmiş oldu.

Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimlerine göre düşüş göstermesi ve ABD'nin haftalık ham petrol stoklarının beklentilerin altında artış kaydedilmesi nedeniyle bugün petrol fiyatları yükseldi.

Kapanışta, Londra Brent türü petrolün fiyatı yüzde 2,6 artışla 64,31 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrolün fiyatı yüzde 2,5 yükselişle 60,67 dolardan işlem gördü.