New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 104,79 puan (yüzde 0,42) artarak 24.824,01 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 22,18 puan (yüzde 0,83) kazançla 2.695,79 puana yükseldi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 103,51 puan (yüzde 1,50) değer kazanarak 7.006,90 puanla günü rekor seviyeden tamamladı.



Kapanışta, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 1,8 prim yaparken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 1,9 arttı.