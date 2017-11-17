New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li perakende ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 187,08 puan (yüzde 0,80) artışla 23.458,36 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 21,02 puan (yüzde 0,82) yükselişle 2.585,64 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 87,08 puan (yüzde 1,30) değer kazanarak 6.793,29 puana yükseldi ve günü rekor seviyeden tamamladı.



ABD'li perakende şirketlerinden Walmart'ın hisseleri yüzde 10,9 prim yaparken, Costco ve Target'ın hisse başına değeri de sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,7 prim yaptı.



Teknoloji firmalarından Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri de sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1,1 artış kaydetti.



Uzmanlar, bugün ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve ülkede kurumlar vergisi oranını düşürmeyi amaçlayan vergi reformu yasa tasarısına işaret ederek, bunun da borsayı olumlu etkilediğini belirtti.