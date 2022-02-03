New York borsası yükselişle kapandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası yükselişle kapandı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artışla 35.629,33 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 artarak 4.589,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kazançla 14.417,5 puana çıktı.

Endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdürdü.

ABD'de açıklanan olumlu şirket bilançoları, piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, Kovid-19 salgınında Omicron varyantının etkisiyle ocakta 301 bin azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title