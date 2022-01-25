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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, gün içinde yaşadığı kayıpların ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, gün içinde yaşadığı kayıpların ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,29 artışla 34.364,50 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artarak 4.413,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 artışla 13.855,1 puana çıktı.

Jeopolitik risklere ilişkin kaygıların yanı sıra para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileriyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru yükseliş gösterdi.

Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ile ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikasında sıkılaşma hazırlığı, piyasalarda gün içinde oynaklıkla birlikte satışların da yoğunlaşmasında etkili oldu. Dow Jones endeksi sabah saatlerinde 1000 puanın üzerinde değer kaybederken, S&P 500 ile Nasdaq endeksleri yüzde 4'e yakın kayıp yaşadı.

Endeksler, kapanışa çok az bir süre kala perakende, enerji ve sanayi hisselerinin öncülüğünde ise toparlanma kaydetti.

Geçen hafta yüzde 1,90 ile 2 yılın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,77 seviyelerinde seyretti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta aylık bazda 2,7 puan azalışla 55'e düşerek 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede hizmet sektörü PMI da ocakta geçen aya göre 6,7 puan azalışla 50,9'a inerek 18 ayın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, jeopolitik gerilimlerin yanı sıra Fed'in salı günü başlayacak ve iki gün sürecek toplantısından çıkacak kararlar ile ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanacak bilançolarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Haber

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