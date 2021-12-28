New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,98 artışla 36.302,77 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,39 kazançla 4.791,57 puana çıkarak rekor kaydederken, Nasdaq endeksi yüzde 1,39 artarak 15.871,3 puana tırmandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının oluşturduğu riske rağmen yılın son haftasına yükselişle başlayan endeksler, gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantında görülen hızlı artış, 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi.

Omicron varyantının neden olduğu vaka artışının havayolları çalışanlarını etkilemesinden kaynaklanan iptal ve ertelemeler, hava yolu şirketlerinin de hisselerinde düşüşe neden oldu.

Haftanın ilk işlem gününde teknoloji ve enerji hisselerinde ise yükseliş kaydetti.

Öte yandan Mastercard verilerine göre, ABD'de arz darboğazları ve Omicron varyantına rağmen kasım ve aralık aylarını kapsayan tatil dönemi satışları bu yıl geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 artarak 17 yılın en hızlı artışını gösterdi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet