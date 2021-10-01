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New York borsası yükselişle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 480 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,43 artarak 34.326,46 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 kazançla 4.357,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 artışla 14,566,7 puana çıktı.

Beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu gelişmeler, endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

ABD'li ilaç şirketi Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurması piyasalarda olumlu karşılandı.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,8'lik artışla beklentileri aştı.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi ise eylülde bir önceki aya göre 1,2 puan artışla 61,1'e yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de eylülde yukarı yönlü revize edilerek 72,8 oldu.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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