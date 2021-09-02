New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artarak 35.443,82 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 kazançla 4.536,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artışla 15.331,2 puana yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta bir kez daha rekora ulaştı.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklenenden fazla azalması sonrası güne yükselişle başlayan endeksler, gün boyu pozitif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Ağustos ile biten haftada 340 bine inerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, ABD'de işletmelerin yeniden açılmasının ardından Kovid-19 salgınına ilişkin devam eden endişelere rağmen iş gücü piyasasında toparlanmanın sürdüğünü belirtti.

ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında olduğuna işaret eden analistler, istihdam raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine yönelik ipucu sağlayabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de dış ticaret açığı da temmuzda ithalattaki gerilemeyle aylık yüzde 4,3 azalarak 70,1 milyar dolara indi ve beklenenden fazla daralma gösterdi.

Ülkede fabrika siparişleri ise temmuzda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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