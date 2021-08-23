New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,61 artarak 35.335,71 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 artışla 4.479,01 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 1,55 kazançla 14.942,7 puana tırmanarak rekor seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlayabileceği beklentilerinin artması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin gelişmeler ve perakende satış verisinin beklentilerin altında kalmasıyla geçen hafta negatif bir seyir izleyen endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş gösterdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19 aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı verdiğini duyurmasının ardından, seyahat ve eğlence hisselerinde yükseliş kaydedildi.

Makroekonomik veri tarafında ise IHS Markit, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), ağustosta aylık 2,2 puan azalışla 61,2'ye düşerek son 4 ayın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Hizmet sektörü PMI da ağustosta bir önceki aya göre 4,7 puan azalışla 55,2'ye inerek son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede ikinci el konut satışları ise temmuzda aylık bazda yüzde 2 artışla 5,99 milyona çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, yeni haftada, artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nun yatırımcıların odağında olacağını belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşmanın yakından takip edileceğini bildiren analistler, Powell'ın konuşmasında varlık alımlarının azaltılmasının zamanlamasına dair ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, Powell'ın konuşmasının yanı sıra bu hafta açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme oranı da dahil yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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