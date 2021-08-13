New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 35.515,38 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 kazançla 4.468,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artışla 14.822,9 puana yükseldi.

Amerikan borsasında endeksler, kötü gelen tüketici güven endeksi verisine rağmen pozitif bir seyir izledi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta bir kez daha rekor tazeledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesine indi. Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aylık 11 puan azalışla 70,2 değerine inerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede tüketici güveninde yaşanan sert düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantı ve ekonomik görünüme ilişkin endişeler etkili oldu.

Ayrıca ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,3 ile beklenenden az artarken ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, gelecek hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Fed'in 27-28 Temmuz'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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