New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,78 artarak 35.064,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 kazançla 4.429,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 artışla 14.895,1 puana yükseldi.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelere rağmen iyi gelen şirket bilançoları ve ekonomik verilerin etkisiyle pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 31 Temmuz ile biten haftada beklentilerle paralel bir düşüş göstererek 385 bine geriledi.

Analistler, yarın açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun yatırımcıların odağında olduğunu, söz konusu verinin iş gücü piyasasındaki toparlanma ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına yönelik bir sonraki adımına ilişkin ipucu sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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