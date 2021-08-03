New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,80 artarak 35.116,40 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 kazançla 4.423,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 artışla 14.761,3 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelere rağmen endeksler pozitif bir seyir izledi.

Şirketlerin güçlü gelen bilançoları ile beklenenden iyi gelen ekonomik veriler endekslerdeki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri, haziranda yüzde 1,5 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Kovid-19 salgınının ekonomik görünümü yavaşlatacağına ilişkin endişelerle hafta başında yüzde 1,15 seviyelerine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 1,17 seviyelerinde dengelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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