New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, beklenenden zayıf gelen ekonomik verilere rağmen günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, beklenenden zayıf gelen ekonomik verilere rağmen günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artarak 35.084,53 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kazançla 4.419,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artışla 14.778,3 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranı ve varlık alımlarında değişikliğe gitmediği temmuz ayı toplantısının ardından dün karışık bir seyir izleyen endeksler, piyasa beklentilerini karşılayamayan ekonomik verilere rağmen yükseliş kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüdü. Piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerine dönmeyi başaran gayrisafi yurtiçi hasıla verisinin yüzde 8,5 artması öngörülüyordu.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 24 Temmuz ile biten haftada beklentilerin altında düşüş göstererek 400 bine geriledi.

Analistler, beklenenden zayıf gelen büyüme verisinin Fed'in ekonomi tam toparlanana kadar destekleyici para politikasını sürdürmeye devam edeceği algısını güçlendirdiğini ve bunun da risk iştahını artırdığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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