New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

New York borsası haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 34.633,53 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 4.319,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 14522,4 puana yükseldi.

Analistler, istihdam piyasalarında yaşanan olumlu gelişmelerin piyasalara yansıdığına işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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