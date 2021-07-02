New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.
New York borsası haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 34.633,53 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 4.319,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 14522,4 puana yükseldi.
Analistler, istihdam piyasalarında yaşanan olumlu gelişmelerin piyasalara yansıdığına işaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay