New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artarak 34.323,05 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 4.196,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 13.738 puana yükseldi.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin etkisiyle güne yükselişle başlayan endeksler, gün boyu pozitif bir seyir izledi.

Ekonomideki iyimserlik, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının günlük ortalama 25 binin altına düşmesi ve ülke nüfusunun neredeyse yarısının en az bir doz aşı olmasıyla arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon endişelerini yatıştırmaya yardımcı olan açıklamaları da piyasalardaki pozitif seyirde etkili olurken analistler, yatırımcıların cuma günü açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verilerini beklediğini belirtti.

Ayrıca, Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, bugün katıldığı bir etkinlikte, Fed'in ekonomiyi desteklemeye yönelik sağladığı acil durum desteğinin bir kısmını azaltma görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

Öte yandan, ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan, Bank of America ve Morgan Stanley bankalarının üst yöneticileri Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşleri Komitesi'nin karşısına çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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