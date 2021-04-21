New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,93 artışla 34.137,31 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,90 artarak 4.172,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 kazançla 13.950,22 puana ulaştı.

Hafta başından bu yana negatif bir seyir izleyen endeksler, bugün yönünü yukarı çevirdi.

Piyasaların yakından takip ettiği ve geçen hafta kaydettiği düşüş eğiliminin ardından bu hafta başında yeniden yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,55 seviyelerinde dengelendi.

Veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle genel olarak piyasalarda iç dinamikler öne çıkarken, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişe oluşturmayı sürdürdü.

Analistler, piyasalarda yarın haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile mart ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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