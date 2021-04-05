New York borsası yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası yükselişle kapandı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum

New York borsası, ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 370 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,13 artışla 33.527,19 puana çıktı.

S&P 500 endeksi, yüzde 1,41 artarak 4.076,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 kazançla 13.705,59 puana yükseldi.

Dow Jones and S&P 500 endeksleri kapanışta rekor seviyelere ulaştı.

Cuma günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsasında endeksler, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin yarattığı toparlanma iyimserliğinin etkisiyle bugün pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörünün önemli göstergelerinden Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, martta aylık 8,4 puan artışla 63,7 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda, cuma günü açıklanan istihdam verisinin yarattığı iyimserlik de etkili olmaya devam etti. ABD'de tarım dışı istihdam, martta 916 bin kişi artarak, Ağustos 2020'den bu yana en yüksek artışı gösterirken, işsizlik oranı yüzde 6'ya gerilemişti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bugün katıldığı bir etkinlikte, G20 ülkeleriyle birlikte küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, küresel ekonominin, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde daha eşit bir oyun alanına dayalı olarak gelişmesini, inovasyonu, büyümeyi ve refahı teşvik etmesini sağlamak için küresel bir asgari vergi kullanılabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: New York borsası yükselişle kapandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 23:45:07. #1.14#
title