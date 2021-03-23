New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artışla 32.731,20 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artarak 3940,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 artışla 13.377,54 puana yükseldi.

Güne karışık bir seyirle başlayan endeksler, tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle gün içerisinde pozitif bir seyir izledi.

Geçen hafta Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, bu seviyelerden geri çekilerek bugün yüzde 1,66'ya kadar indi.

Tahvil faizlerindeki gerileme, teknoloji hisselerinin de toparlanma göstermesini sağladı. ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Microsoft ve Netflix'in hisseleri yüzde 2'yi aşkın değer kazanırken, Amazon ve Facebook'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi danışmanlarının, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığı bildirildi.

Analistler, piyasalarda bu hafta, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın ve çarşamba günü Temsilciler Meclisi ile Senatoda yapacağı sunumların yanı sıra veri takviminin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin