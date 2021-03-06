New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

06.03.2021 00:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:32
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 570 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,85 artışla 31.496,30 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,93 artarak 3.841,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 yükselişle 12.920,15 puana çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışın neden olduğu endişelere rağmen, beklenenden güçlü gelen istihdam verisinin yarattığı ekonomik toparlanma iyimserliğinin etkisiyle endeksler pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, şubatta 379 bin kişi artarak beklentileri geride bırakırken, işsizlik oranı yüzde 6,2'ye geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra yeniden yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de istihdam verisinin ardından yüzde 1,61 seviyelerine kadar çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi de piyasaların odağındaki yerini korudu. Senato'nun perşembe günü gündemine gelen paketin görüşmelerine başlanırken, nihai oylamanın hafta sonu yapılması bekleniyor.

Cumhuriyetçiler, Kovid-19 salgınına karşı aşılamanın arttığı ve önlemlerin gevşemeye başladığı bir dönemde yüksek maliyeti nedeniyle tasarıya karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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