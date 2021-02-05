New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,08 artışla 31.055,86 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 artarak 3.871,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 yükselişle 13.777,74 puana çıktı. Söz konusu performanslarıyla S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Endekslerdeki pozitif seyirde, beklenenden iyi gelen makroekonomik veriler ile bazı şirketlerin finansal sonuçları etkili oldu.

ABD'de perşembe günü açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ocak ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 779 bine geriledi. Son 3 haftadır düşüş gösteren veri, geçen yıl kasım ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvuruları verisi, iş gücü piyasasının durumuna dair olumlu bir işaret olarak yorumlanırken, ekonomik toparlanmanın ivme kazandığına dair umutları artırdı.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak ocak ayına ilişkin istihdam raporunun da yakından takip edileceğini belirtti.

ABD'de büyük şirketler 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançolarını açıklamaya devam ederken, çevrim içi ödeme hizmeti sunan PayPal ile elektronik ticaret platformu eBay'ın güçlü gelen finansal sonuçları da piyasalardaki pozitif havayı destekledi. PayPal'ın hisseleri yüzde 7'nin üzerine değer kazanırken, eBay'ın hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Son haftalarda bazı hisse fiyatlarında görülen aşırı oynaklığa ilişkin endişeler ise hafiflerken, bu hisselerden GameStop yüzde 42'nin üzerinde değer kaybetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son dönemde piyasalarda yaşanan oynaklığı değerlendirmek üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Merkez Bankası (Fed), New York Fed ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlarıyla bir araya geldi.

Yellen, söz konusu toplantı öncesi katıldığı bir televizyon programında, "Finansal piyasalarımızın düzgün ve verimli bir şekilde işlediğinden, yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin