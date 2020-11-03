New York Borsası yükselişle kapandı
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New York Borsası yükselişle kapandı

03.11.2020 00:15 | Son Güncelleme: 03.11.2020 00:18
New York Borsası yükselişle kapandı

New York Borsası, ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York Borsası, ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,60 artışla 26.924,46 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,22 artarak 3.309,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 10.957,61 puana çıktı.

ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alırken, Kovid-19 salgını nedeniyle 80 milyona yakın kişinin postayla oy kullanacak olması, kullanılan posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar ve seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmeme ihtimali gibi nedenlerden dolayı ülkeyi, yakın tarihinin en zorlu seçim süreci bekliyor.

Başkanlık seçimlerinin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ile cuma günü yayımlanacak ekim ayına ait istihdam raporu da piyasaların bu hafta takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artarak 59,3'e yükseldi ve beklentileri geride bıraktı. Kasım 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, ekimde 55,8 değerini alması yönündeydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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