New York Borsası yükselişle kapandı

New York Borsası günü yükselişle tamamladı.

New York Borsası günü yükselişle tamamladı.

Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,52 artışla 26.659,17 puandan kapandı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,17 artarak 3.309,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 kazançla 11.185,59 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğine dair endişelerle dün sert kayıplar yaşayan endeksler, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından bugün pozitif bir seyir izledi.

New York borsasında endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseldi.

ABD'li teknoloji devlerinden Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kazanırken, Apple ile Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde artış gösterdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 33,1 ile rekor seviyede büyüme kaydetti.

Ekonomik normalleşmenin etkisiyle temmuz-eylül döneminde beklentinin üzerinde bir artış gösteren gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 31 artacağı tahmin ediliyordu. ABD ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,4'lük tarihi bir daralma yaşamıştı.

Öte yandan, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ekim ile biten haftada 751 bine düşerek beklentilerin üzerinde azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin