New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
15.09.2020 23:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:28

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yatay bir seyir izledi ve yüzde 0,01 artışla 27.995,60 puan olarak kaydedildi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artarak 3.400,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kazançla 11.190,32 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, teknoloji hisselerindeki alımların devam etmesi etkili oldu.

Makroekonomik tarafta ise ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, eylülde piyasa beklentisini geride bırakarak 17 değerine yükseldi.

Ülkede sanayi üretimi ise ağustosta aylık yüzde 0,4 arttı ancak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Kaynak: AA

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