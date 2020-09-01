HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
01.09.2020 23:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:18

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 210 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,76 artışla 28.645,66 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 artarak 3.527,61 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,39 kazançla 11.939,67 puana çıktı. Söz konusu performanslarıyla S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 56'ya yükseldi ve ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklentilerin üzerinde bir seyir izleyen verinin ağustosta 54,5 değerini alması tahmin ediliyordu.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 53,6'dan 53,1'e revize edildi. Aşağı yönlü revizyona rağmen endeks, Ocak 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Wilma Elles Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Yılmaz Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Düğün Eylül Adana
Şu an buradasınız: New York borsası yükselişle kapandı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 23:28:51. #1.15#
title