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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
04.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:27

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artışla 26.828,47 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artarak 3.306,60 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 10.941,17 puana ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, borsada endeksler pozitif bir seyir izledi.

Söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Demokratlar arasında dün 2 saat süren görüşmenin ardından müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret eden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün ise katıldığı bir televizyon programında bu hafta anlaşmaya varılacağını düşünmediğini bildirdi.

ABD basınına yansıyan haberlerde, işsizlik sigortasının süresinin uzatılması gibi kritik konularda henüz anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri haziranda yüzde 6,2 artışla 437,2 milyar dolara çıkarak beklentinin üzerinde bir yükseliş kaydetti. Mayıs ayında yakaladığı artış eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 5 artış yönündeydi.

Kaynak: AA

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