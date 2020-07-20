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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
20.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:23

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 26.680,93 puana ulaştı.

Standard&Poor's (S&P) 500 endeksi yüzde 0,85 artarak 3.252,11 puana, Nasdaq endeksi yüzde 2,51 kazançla 10.767,09 puana yükseldi. Nasdaq endeksinin güçlü performansında Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple gibi teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş etkili oldu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki gelişmeler de endekslerdeki yukarı yönlü seyirde belirleyici oldu.

Oxford Üniversitesi tarafından klinik çalışmaları devam eden potansiyel Kovid-19 aşısının güvenli olduğu ve bağışıklık sistemini desteklediği bildirildi.

Öte yandan, ABD'de Kovid-19'a karşı hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinin görüşmeleri başladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını ve söz konusu teşvik paketinin odağında çocuklar, istihdam ve Kovid-19 aşısının olacağını belirtti.

Kaynak: AA

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