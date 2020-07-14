New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,13 artışla 26.642,59 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,34 artarak 3.197,36 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,94 artışla 10.488,58 puana yükseldi.

Güne düşüşle başlayan endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen kapanışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda aylık yüzde 0,6 artarak beklentinin üzerinde yükseliş gösterdi. Ülkede yıllık enflasyon da bu dönemde yüzde 0,6 arttı ve beklenti paralelinde bir seyir izledi.

Öte yandan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarına da yansıdı.

JPMorgan Chase'in bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azalarak 4,7 milyar dolar olurken, Citigroup'un aynı dönemdeki net karı yıllık yüzde 73 azalışla 1,3 milyar dolara geriledi. Wells Fargo ise 2008'den bu yana ilk kez çeyreklik bazda zarar ederek 2,4 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

Kaynak: AA