New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artışla 26.067,28 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artışla 3.170,40 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,44 artışla 10.492,50 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelere rağmen endeksler, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle kapanışta pozitif bir seyir izledi. Apple, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA