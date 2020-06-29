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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
29.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:20

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,32 artışla 25.595,05 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,46 kazançla 3.053,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 yükselişle 9.874,15 puana çıktı.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişelerine rağmen gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19 vakalarının özellikle ülkenin güney ve batı eyaletlerindeki artışı devam ederken, vaka sayısında yükseliş görülen eyalet sayısı 31'e çıktı.

Salgının artması üzerine en az 12 eyaletin ekonomik normalleşme sürecini durdurduğu, bazı eyaletlerde de sürecin yavaşlatılarak işletmelerin kullanımına yeni sınırlamalar getirildiği kaydedildi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede bekleyen konut satışları, mayısta aylık yüzde 44,3 artarak rekor seviyede yükseliş kaydetti. Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayından bu yana düşüş gösteren ve mayıs ayında toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi ise bu dönemde yüzde 18,9 artması yönündeydi.

Kaynak: AA

Manşet

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