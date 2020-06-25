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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
25.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:51

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 290 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,18 artışla 25.745,60 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,17 kazançla 3.086,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 yükselişle 10.017 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artması ve ikinci dalgaya ilişkin endişelerle gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Amerikan borsasında endeksler, bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapacağı haberlerinin ardından banka hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi bankaların hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 daralarak beklenti paralelinde bir küçülme gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Haziran ile biten haftada 1 milyon 480 bine gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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