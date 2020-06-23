HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
23.06.2020 23:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:31

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artışla 26.156,10 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.132,08 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,74 artışla 10.131,37 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek kapanışını kaydetti.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik verilerin toparlanma göstermeye başlaması ve teknoloji hisselerinin değer kazanması etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 9,8 puanlık artışla 49,6 değerine yükseldi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izledi.

Ayrıca, ABD'de yeni konut satışları da mayısta aylık yüzde 16,6 artışla 676 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Ekonomi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Ekonomi
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Ekonomi
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti Ekonomi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı Ekonomi
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Sel Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: New York borsası yükselişle kapandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 23:43:19. #1.15#
title