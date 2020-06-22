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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
22.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:19

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 26.023,45 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kazançla 3.117,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 yükselişle 10.056,48 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin değer kazanmasıyla pozitif bir seyir izledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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