New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,04 artışla 26.289,98 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,91 kazançla 3.125,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,75 yükselişle 9.895,87 puana çıktı.

Endekslerdeki yükselişte, ülkedeki perakende satış verilerinin mayısta beklenenden iyi gelmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik gelişmeler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 17,7 artarak en yüksek aylık yükselişini kaydetti.

Nisanda Kovid-19 salgını nedeniyle rekor düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, perakende satışların mayısta yüzde 8 artması yönündeydi.

Ülkede sanayi üretimi de nisanda kaydettiği rekor düşüşün ardından mayısta toparlanma gösterdi ve aylık yüzde 1,4 arttı.

Kaynak: AA