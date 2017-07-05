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New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.

Kaynak: Dunya.com