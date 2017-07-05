New York Borsası Yükselişle Açıldı
NEW New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.
NEW New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 20,13 puan (yüzde 0,09) artışla 21.499,40 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 2,45 puan (yüzde 0,10) yükselişle 2.431,43 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,36 puan (yüzde 0,22) kazançla 6.123,42 puana tırmandı.
Piyasalar, bugün TSİ 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) haziran ayı toplantı tutanaklarına odaklandı.