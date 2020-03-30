New York borsası yükselişle açıldı New York borsası, haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 21.678,22 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.561,6 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,5 kazançla 7.583,46 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı alınan önlemler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygulanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıklamıştı. Trump, salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını dile getirmişti.

Kaynak: AA