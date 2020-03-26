New York borsası yükselişle açıldı New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,86 artışla 21.468,38 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,57 yükselişle 2.503,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 7.462,21 puandan işlem görmeye başladı.

Borsada endeksler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle rekor seviyeye ulaşmasına rağmen yukarı yönlü seyretti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu tahvil alım programını başlatmasının ardından Beyaz Saray ve Kongre'nin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması piyasaların genel olarak pozitif seyretmesinde etkili oldu.

Kaynak: AA