New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 5,9 artışla 19.772,19 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 5,2 yükselişle 2.355,25 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 5,1 kazançla 7.196,15 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomi teşvik paketinde uzlaşmaya yaklaşıldığını bildirmesi etkili oldu.
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Kaynak: AA