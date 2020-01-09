New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
09.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:42
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,51 artışla 28.891,78 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 kazançla 3.270,71 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazancıyla 9.208,68 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve İran arasındaki gerilimin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.
Kaynak: AA