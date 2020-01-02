New York borsası yükselişle açıldı

02.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:44

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,44 artışla 28.665,35 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.245,50 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,68 değer kazancıyla 9.033,98 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de 2019'un son işlem gününde pay piyasalarında görülen yükseliş eğiliminin bu yılın ilk işlem gününde de devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA