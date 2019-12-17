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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

17.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:42
New York borsası yükselişle açıldı

borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından endeksi yüzde 0,01 artışla 28.238,07 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 kazançla 3.193,97 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla 8.821,42 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması sonrası küresel risk iştahının arttığını belirtti.

Kaynak: AA
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